Вогнеборці ліквідовують пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області

Впродовж 8 та 9 серпня на території Миколаївської області сталась 21 пожежа.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївської області.

6 пожеж сталоись в житловому секторі, з них 2 виникли в результаті падіння боєприпасів та їх уламків, 1 — на транспорті. Ще 11 пожеж виникли в природних екосистемах .

Пожежі гасили вогнеборці ДСНС, а також місцеві пожежні команди: «Широколанівка», «Олександрівка» та «Пересадівка».

Вогнеборці ліквідовують пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області Вогнеборці ліквідовують пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області Вогнеборці ліквідовують пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області

Спільними зусиллями вдалось врятувати від вогню житловий будинок. Загальна площа пожеж в природних екосистемах склала понад 9 га.

Від ДСНС залучались 92 вогнеборці, 22 спецавтомобілі.

Раніше «НикВести» зʼясували, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.