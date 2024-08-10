Впродовж 8 та 9 серпня на території Миколаївської області сталась 21 пожежа.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївської області.
6 пожеж сталоись в житловому секторі, з них 2 виникли в результаті падіння боєприпасів та їх уламків, 1 — на транспорті. Ще 11 пожеж виникли в природних екосистемах .
Пожежі гасили вогнеборці ДСНС, а також місцеві пожежні команди: «Широколанівка», «Олександрівка» та «Пересадівка».
Спільними зусиллями вдалось врятувати від вогню житловий будинок. Загальна площа пожеж в природних екосистемах склала понад 9 га.
Від ДСНС залучались 92 вогнеборці, 22 спецавтомобілі.
Раніше «НикВести» зʼясували, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.
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Впродовж 8 та 9 серпня на території Миколаївської області сталась 21 пожежа.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївської області.
6 пожеж сталоись в житловому секторі, з них 2 виникли в результаті падіння боєприпасів та їх уламків, 1 — на транспорті. Ще 11 пожеж виникли в природних екосистемах .
Пожежі гасили вогнеборці ДСНС, а також місцеві пожежні команди: «Широколанівка», «Олександрівка» та «Пересадівка».
Спільними зусиллями вдалось врятувати від вогню житловий будинок. Загальна площа пожеж в природних екосистемах склала понад 9 га.
Від ДСНС залучались 92 вогнеборці, 22 спецавтомобілі.
Раніше «НикВести» зʼясували, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.