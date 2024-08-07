На Миколаївщині вогнеборці врятували житловий будинок. Фото: ДСНС

Вдень, 7 серпня, у селищі Казанка Баштанського району загорілась дерев'яна господарча споруда на території приватного будинку.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

На Миколаївщині вогнеборці врятували житловий будинок. Фото: ДСНС

Рятувальники зазначають, що вогонь підійшов майже впритул до житлового будинку.

«Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити його розповсюдження та врятувати від знищення житловий будинок, гараж та ще одну споруду», — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині вогнеборці врятували житловий будинок. Фото: ДСНС

Вогнеборці загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів, причина її виникнення встановлюється.

Від ДСНС залучались 4 рятувальники та 1 спецавтомобіль.

На Миколаївщині вогнеборці врятували житловий будинок. Фото: ДСНС

На Миколаївщині вогнеборці врятували житловий будинок. Фото: ДСНС

На Миколаївщині вогнеборці врятували житловий будинок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, упродовж 6 серпня та в ніч на 7 серпня, миколаївські рятувальники загасили 26 пожеж у регіоні.