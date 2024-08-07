Вдень, 7 серпня, у селищі Казанка Баштанського району загорілась дерев'яна господарча споруда на території приватного будинку.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Рятувальники зазначають, що вогонь підійшов майже впритул до житлового будинку.
«Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити його розповсюдження та врятувати від знищення житловий будинок, гараж та ще одну споруду», — йдеться у повідомленні.
Вогнеборці загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів, причина її виникнення встановлюється.
Від ДСНС залучались 4 рятувальники та 1 спецавтомобіль.
Нагадаємо, упродовж 6 серпня та в ніч на 7 серпня, миколаївські рятувальники загасили 26 пожеж у регіоні.
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Вдень, 7 серпня, у селищі Казанка Баштанського району загорілась дерев'яна господарча споруда на території приватного будинку.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Рятувальники зазначають, що вогонь підійшов майже впритул до житлового будинку.
«Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити його розповсюдження та врятувати від знищення житловий будинок, гараж та ще одну споруду», — йдеться у повідомленні.
Вогнеборці загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів, причина її виникнення встановлюється.
Від ДСНС залучались 4 рятувальники та 1 спецавтомобіль.
Нагадаємо, упродовж 6 серпня та в ніч на 7 серпня, миколаївські рятувальники загасили 26 пожеж у регіоні.