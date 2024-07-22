Ліквідування пожежі на Намиві. Фото: ДСНС Миколаївщини.

Сьогодні, 22 липня, миколаївські рятувальники ліквідували пожежу в мікрорайоні Намив.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

У ДСНС заявили, що повідомлення надійшло о 12:02 про пожежу сухої трави на території Намиву.

«Вогнеборцями пожежу площею 1 га о 13:33 локалізовано, о 14:03 — ліквідовано. Завдяки вчасному реагуванню громадян та оперативним діям надзвичайників не допущено перекидання вогню на житлову забудову спального району, розташованого поруч», — йдеться у повідомлені.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Миколаївської області. Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Миколаївської області.

Нагадаємо, що від початку цього року в Україні пожежі охопили майже 26 тисяч гектарів землі.