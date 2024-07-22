Сьогодні, 22 липня, миколаївські рятувальники ліквідували пожежу в мікрорайоні Намив.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
У ДСНС заявили, що повідомлення надійшло о 12:02 про пожежу сухої трави на території Намиву.
«Вогнеборцями пожежу площею 1 га о 13:33 локалізовано, о 14:03 — ліквідовано. Завдяки вчасному реагуванню громадян та оперативним діям надзвичайників не допущено перекидання вогню на житлову забудову спального району, розташованого поруч», — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що від початку цього року в Україні пожежі охопили майже 26 тисяч гектарів землі.
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Сьогодні, 22 липня, миколаївські рятувальники ліквідували пожежу в мікрорайоні Намив.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
У ДСНС заявили, що повідомлення надійшло о 12:02 про пожежу сухої трави на території Намиву.
«Вогнеборцями пожежу площею 1 га о 13:33 локалізовано, о 14:03 — ліквідовано. Завдяки вчасному реагуванню громадян та оперативним діям надзвичайників не допущено перекидання вогню на житлову забудову спального району, розташованого поруч», — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що від початку цього року в Україні пожежі охопили майже 26 тисяч гектарів землі.