У Миколаївській області 3 червня вогнеборці ліквідували сім пожеж. Горіли сухостій, автомобіль та житловий будинок.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області
Зазначається, що у Миколаєві та Баштанському й Миколаївському районах горіли суха трава, чагарники та сміття на загальній площі понад 5 гектар.
На вулиці Парковій у Врадіївці горів приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів, не допустивши розповсюдження горіння по всій оселі.
Також в селі Благодатному у Первомайському районі рятувальники приборкали пожежу автомобіля Opel Vectra площею 5 квадратних метрів.
Всього до гасіння залучалось 28 вогнеборців, 8 одиниць спец техніки, відділення місцевої охорони «Первомайське». Додатково, у Миколаєві, працював гусеничний бульдозер, два екскаватори комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», у Баштанському районі — трактор фермерського господарства «Реконструкція».
Причини наразі встановлюються, в одному з випадків займання спричинило необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, миколаївські вогнеборці 2 червня ліквідували пʼять пожеж у місті та області. Горіли житловий будинок, господарчі споруди, квартира в п'ятиповерхівці, суха трава та сміття на відкритих територіях та стихійному сміттєзвалищі.
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У Миколаївській області 3 червня вогнеборці ліквідували сім пожеж. Горіли сухостій, автомобіль та житловий будинок.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області
Зазначається, що у Миколаєві та Баштанському й Миколаївському районах горіли суха трава, чагарники та сміття на загальній площі понад 5 гектар.
На вулиці Парковій у Врадіївці горів приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів, не допустивши розповсюдження горіння по всій оселі.
Також в селі Благодатному у Первомайському районі рятувальники приборкали пожежу автомобіля Opel Vectra площею 5 квадратних метрів.
Всього до гасіння залучалось 28 вогнеборців, 8 одиниць спец техніки, відділення місцевої охорони «Первомайське». Додатково, у Миколаєві, працював гусеничний бульдозер, два екскаватори комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», у Баштанському районі — трактор фермерського господарства «Реконструкція».
Причини наразі встановлюються, в одному з випадків займання спричинило необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, миколаївські вогнеборці 2 червня ліквідували пʼять пожеж у місті та області. Горіли житловий будинок, господарчі споруди, квартира в п'ятиповерхівці, суха трава та сміття на відкритих територіях та стихійному сміттєзвалищі.