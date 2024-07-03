Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

За минулу добу на Миколаївщині вогонь знищив понад 50 га відкритих територій, з яких 28 гектарів сільгоспугідь.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, минулої доби горіла стерня у Казанківській територіальній громаді Баштанського району, пожнивні залишки у Сухоєланецькій, Шевченківській територіальній громаді Миколаївського району, Горохівській територіальній громаді Баштанського району.

Пожежа сухотою на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа сухотою на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа сухотою на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що внаслідок обстрілу росіянами в Куцурубській громаді, що на Миколаївщині виникла пожежа, яка охопила 2 гектари сухої трави та 15 гектарів пшеничних посівів. Рятувальникам вдалося врятувати 25 гектарів зернових.

Загалом на сільгоспугіддях знищено 18 гектара пшениці, понад 5 гектарів пожнивних залишків, 2,9 гектара стерні.

Окрім того, пожежі охопили суху траву, чагарники та сміття по всій області, загальна площа горіння склала понад 30 гектарів.

До гасіння залучались 43 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 165 вогнеборців, відділення місцевих пожежних охорон «Коблеве», «Поділля», «Олександрівка», «Гур’ївка», «Синюхин Брід», «Бузьке», «Секретарка», «Первомайське», «Горохівське», «Шевченкове».

Нагадаємо, 30 червня, пожежно-рятувальні підрозділи 32 рази залучались до гасіння пожеж у Миколаєві та області. Від ДСНС працювали 142 вогнеборці та 36 одиниць техніки.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 1 липня, вогнеборці 29 разів залучались на гасіння пожеж у Миколаївській області.