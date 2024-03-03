Росіяни у неділю, 3 березня, скинули авіабомбу на центр Курахового в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали 16 людей.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, атака відбулася сьогодні в обід. Ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу.

Росіяни скинули авіабомбу на Курахове. Фото: Донецька ОВА Росіяни скинули авіабомбу на Курахове. Фото: Донецька ОВА Росіяни скинули авіабомбу на Курахове. Фото: Донецька ОВА

Наразі відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані. Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

«На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники», — додав очільник обласної адміністрації.

Нагадаємо, росіяни протягом доби, 2 березня, обстріляли 21 населений пункт Херсонщини. По області російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазин. Також пошкоджені автівки.