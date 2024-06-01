У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
У ДТЕК повідомили про «серйозні пошкодження» на двох ТЕС.
«І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці», – повідомили у пресслужбі холдингу.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти суботи, 1 червня, завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА Shahed.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
У ДТЕК повідомили про «серйозні пошкодження» на двох ТЕС.
«І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці», – повідомили у пресслужбі холдингу.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти суботи, 1 червня, завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА Shahed.