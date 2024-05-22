Енергетична інфораструктура. Фото з відкритих джерел.

Вночі БпЛА Росії атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Шостки та Конотопа у Сумській області.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації

За інформацією місцевої влади, на місцях прильотів працювали всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Через удари знеструмлено споживачів у Сумах та прилеглих районах. Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко додав, що ведеться робота по відновленню електропостачання.

Олексій Дрозденко зазначив, що нині в місті забезпечується тільки живлення об'єктів критичної інфраструктури.

«У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».