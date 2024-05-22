Вночі БпЛА Росії атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Шостки та Конотопа у Сумській області.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації
За інформацією місцевої влади, на місцях прильотів працювали всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
Через удари знеструмлено споживачів у Сумах та прилеглих районах. Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко додав, що ведеться робота по відновленню електропостачання.
Олексій Дрозденко зазначив, що нині в місті забезпечується тільки живлення об'єктів критичної інфраструктури.
«У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Вночі БпЛА Росії атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Шостки та Конотопа у Сумській області.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації
За інформацією місцевої влади, на місцях прильотів працювали всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
Через удари знеструмлено споживачів у Сумах та прилеглих районах. Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко додав, що ведеться робота по відновленню електропостачання.
Олексій Дрозденко зазначив, що нині в місті забезпечується тільки живлення об'єктів критичної інфраструктури.
«У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».