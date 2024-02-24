Затриманий порушник. Фото: ДПСУ

Українець намагався незаконно перетнути кордон та потрапити в Молдову, однак вовки загнали його на дерево.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Чоловік звернувся до служби ДПСУ «Довіра».

«Я хочу здатися. Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків», — написав він, сидячи на дереві.

Також в листі вказувалось приблизне місце знаходження.

Прикордонники Подільського загону відреагували на повідомлення. Порушника розшукали зі службовою собакою, він перебував неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області.

Як з’ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону, однак йому завадили вовки.

Раніше прикордонники попереджали про можливу загрозу з боку хижаків, яка може спіткати поблизу кордону.

За спробу незаконного перетинання кордону щодо затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення, справу направлено до суду.

Нагадаємо, вранці 14 лютого в горах Румунії знайшли тіло українця, який незаконно перетнув кордон.