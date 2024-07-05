На Миколаївщині поліція затримала 45-річного чоловіка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму 18-річному сину під час сварки.

Інцидент стався ввечері, 4 липня, повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, 45-річний чоловік вдарив сина металевою ніжкою від стільця, завдавши йому тяжких травм.

З місця події хлопця забрала швидка, його стан оцінюється, як тяжкий.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину та направили його на експертизу.

Слідчі затримали 45-річного зловмисника у порядку статею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частиною 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Нині за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Раніше у Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за незаконне поводження з гранатою. Також у чоловіка вдома знайшли набої.