Наслідки атаки РФ по Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У вівторок, 30 липня, росіяни вдарили по Чорнобаївці, що на Херсонщині.

Внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки постраждала 16-річна дівчина-підліток, повідомляє Херсонська ОВА.

Пошкоджене авто через ворожий обстріл по Херсонській області. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Зазначається, що внаслідок атаки дівчина дістала вибухову та черепно-мозкову травми, забій мʼяких тканин голови, а також гостру реакцію на стрес. Постраждалу госпіталізували.

За інформацією Херсонської ОВА, через ворожий обстріл пошкоджень та руйнувань зазнали 38 приватних житлових будинків, дві господарські споруди, лінії електропередачі, чотири транспортних засобів та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Крім того, за медичною допомогою звернулося двоє місцевих жителів – 17-річна дівчина та 32-річний чоловік.

Нагадаємо, що російська армія вкотре обстріляла дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Раніше повідомлялося, що російські війська минулої доби, 29 липня, обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.