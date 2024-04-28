Наслідки ворожих ударів на Харківщині. Фото: ДСНС України

Впродовж доби армія РФ атакувала Харківську область авіабомбами, обстрілювала з артилерії та атакувала безпілотниками. В Чугуївському районі окупанти скинули КАБ на будівлю дитячого садочка.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під артобстрілами опинилися близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори.

Зокрема, 27 квітня об 11:20 в Чугуївському районі в селі Вовчанські Хутори, ворог обстріляв КАБом будівлі дитячого садку.

27 квітня о 13:00 в місті Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два водія віком 53 та 59. Їх госпіталізували до лікарні.

О12:50 з Реактивної системи залпового вогню в Благодатівка на Куп'янщині пошкодили 20 господарчих споруд.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого удару Безпілотного літального апарату по Миколаєву пошкоджено будівлю готелю.