У селі Киселівка, що на Миколаївщині, встановили тимчасову каплицю.

Про це повідомив отець Віталій Новак на сторінці у Facebook.

Як відомо, у листопаді 2022 року громадськість сколихнула новина про те, що російські окупанти знищили старинний Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка в Миколаївській області, зведений ще в 1852 році.

«Наша Вікентійська родина Famvin вирішила допомагати життю наших людей та відновлювати його на фізичному та духовному рівнях. Спільними зусиллями Спільноти в діалозі та парафією Непорочного Зачаття Діви Марії в селі Киселівка, на чолі з настоятелем Олександром Рєпіном, ми зробили ще один крок у цьому напрямку», – написав отець Віталій Новак.

Встановлена тимчасова каплиця у Киселівці на Миколаївщині, фото: Віталій Новак

Встановлена тимчасова каплиця у Киселівці на Миколаївщині, фото: Віталій Новак

Встановлена тимчасова каплиця у Киселівці на Миколаївщині, фото: Віталій Новак

Встановлена тимчасова каплиця у Киселівці на Миколаївщині, фото: Віталій Новак

Як ми повідомляли раніше, храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка Миколаївської області мав важливе значення для місцевої спільноти з самого його заснування. Село, раніше відоме як Поляцьке, було засновано у 30-х роках XIX століття переселенцями з Польщі, Литви та Білорусії, які змушені були шукати новий дім на чужій землі через царський указ. Починаючи з 1876 року, село змінило свою назву на Киселівка, можливо, на честь міністра державного майна Павла Кисельова. На той момент тут мешкало 558 осіб, а станом на 2020 рік, кількість мешканців перевищила 1200.