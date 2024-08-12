Курська область РФ. Фото: РосЗМІ

Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».

Про це повідомляє видання «Новая газета» з посиланням на слова Олексія Смірнова.

За словами губернатора, близько 480 квадратних метрів Курської області захоплені. Із прикордонних районів виїхали майже 121 тисячі жителів, ще 180 тисяч осіб підлягають евакуації.

Також він поскаржився, що нічого не відомо про 2 тисяч росіян, які перебувають на захопленій території начебто під контролем України.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.