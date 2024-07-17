З окупованих територій вивезли ще одну групу дітей, архівне фото: Микола Кулеба

В Україну 17 липня вдалося повернути ще двох дітей з тимчасово окупованої території.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що з тимчасово окупованих територій повернули 6-річного Максима та 12-річного Микиту на підконтрольну уряду України територію.

Як повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення обидва хлопці, гостювали у бабусь та дідусів. Максим у Запорізькій області, Микита - у Луганській. Після окупації вивезти їх одразу не вдалося.

Повернення хлопців стало можливим завдяки проєкту Шлях додому. Його реалізовує Українська мережа за права дитини.

Нагадаємо, що до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей приєдналися вже 40 держав.

Раніше повідомлялося, що Україні вдалося повернути 736 дітей, яких вивезли до Росії після початку повномасштабного вторгнення.