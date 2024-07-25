Південноукраїнська АЕС, фото з відкритих джерел

У ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори Південноукраїнської атомної електростанції (АЕС), через поломку двох високовольтних трансформаторів. Цю інформацію виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Журналісти поспілкувались з декількома представниками влади у парламенті, так і з джерелом в енергетичній галузі: «Всі підтвердили факт аварії двох трансформаторів з 15 на 16 липня, що призвело до виходу у холодний режим (вимкнення) одного з атомних реакторів ПАЕС».

— Так, дійсно, трансформатори виходили з ладу. Згоріли. Від цього був подальший ефект, аварійно вимкнувся блок на 1 тисячу МВт. За добу його повернули в мережу. Основна причина — аномальна спека, — пояснив один із співрозмовників редакції у керівництві «Слуги народу».

Джерело видання в енергетичній галузі, яке побажало спілкуватися з редакцією на правах анонімності, розкрило більше деталей. За словами співрозмовника, на підстанції Південноукраїнської атомної електростанції вибухнули ємності з оливою у двох високовольтних трансформаторах від перегрівання через спеку.

Ці силові трансформатори виконують роль проміжної ланки та перетворювача струму безпосередньо від виробленої електроенергії атомними блоками АЕС на високовольтну лінію, яка далі розходиться мережею.

— Можу припустити, що вони доволі старі (трансформатори, - прим.). Там всередині олива (в якості охолоджуючого середовища, - прим.). Вона й розлетілася на всі боки. Сучасні ж такі агрегати (cухі трансформатори, - прим.) використовують газ, — пояснив цей співрозмовник виданню.

Він додав, що в результаті цієї аварії один енергоблок, як кажуть енергетики, «сів на нуль» або пішов у холодний резерв. Тобто вимкнувся.

Зазначимо, під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.

У той же час, «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму. Про йдеться у відповіді компанії на запит народного депутата Яросла Железняка.

У відповідь на це, Міненерго поширило заяву про те, що інформація про «аварію на атомній станції» — це неправда, а всі АЕС на підконтрольній території «працюють у штатному режимі».

Що сталось на Південноукраїнській АЕС?

Зазначимо, що вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

У той же час, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що два дні тому на Південноукраїнській АЕС згоріло два трансформатори струму, 18 липня, згорів силовий трансформатор.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.