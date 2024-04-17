У ніч на середу, 17 квітня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила про закриття автомобільної дороги від Джанкоя до села Побєдне. Саме в тому районі знаходиться військовий аеродром.

Про це пише «Кримський вітер».

На даний момент на військовому аеродромі та поряд з ним зафіксовано шість осередків пожежі. За словами місцевих жителів, продовжується детонація боєприпасів.

Як пише «Кримський вітер», на аеродромі базувалися не лише ударні гелікоптери: раніше там фіксували пускові установки С-300/С-400.

Нагадаємо, 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після яких над містом підійнявся дим. Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за результативний удар по пункту управління угруповання «Центр» військ РФ