В Україні протягом вихідних, 13-14 липня, загинули 66 людей, з них 10 дітей.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що найбільше жертв - у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
За інформацією ДСНС, вдалося врятувати 11 людей, зокрема чотирьох дітей.
Загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 людини, з них 76 дітей.
Нагадаємо, що у водоймах Миколаївської області 14 липня потонули двоє чоловіків.
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В Україні протягом вихідних, 13-14 липня, загинули 66 людей, з них 10 дітей.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що найбільше жертв - у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
За інформацією ДСНС, вдалося врятувати 11 людей, зокрема чотирьох дітей.
Загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 людини, з них 76 дітей.
Нагадаємо, що у водоймах Миколаївської області 14 липня потонули двоє чоловіків.