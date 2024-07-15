Один з пляжів у Миколаєві з попереджувальною табличкою про небезпеку, архівне фото «НикВести»

В Україні протягом вихідних, 13-14 липня, загинули 66 людей, з них 10 дітей.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що найбільше жертв - у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

За інформацією ДСНС, вдалося врятувати 11 людей, зокрема чотирьох дітей.

Загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 людини, з них 76 дітей.

Нагадаємо, що у водоймах Миколаївської області 14 липня потонули двоє чоловіків.