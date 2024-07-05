Патріот. Фото з відкритих джерел.

До України прибув третій зенітний ракетний комплекс Patriot з Німеччини.

Про це у Х повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

За його словами, система посилить захист населення та інфраструктури країни від російських літаків, безпілотників та ракет.

Мартін Єгер додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

Нагадаємо, що Збройні сили Німеччини (Бундесвер) отримають вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot. Нові закупівлі насамперед покликані заповнити прогалини, що виникли через передачу України систем протиповітряної оборони.

У квітні Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський під час конференції в Берліні заявив, що Україна потребує як мінімум 7 систем Patriot.