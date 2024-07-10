Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови / Фото: Держприкордонслужба

Українські прикордонники затримали 23 чоловіків, які планували виїхати до Молдови.

Про це повідомила пресслужба Державній прикордонній службі України.

Як зазначається, жителі Київської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Запорізької, Чернігівської, Сумської областей діяли за вказівками адміна телеграм-каналу.

Зокрема, мешканець Сумщини за свою допомогу отримав із кожного від 5 до 16 тисяч доларів. Повну вартість поїздки порушники сплатили одразу на криптогаманець.

Чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора, звідки вони пішки вирушили до держрубежу.

На околиці одного з сіл Подільського району всіх бажаючих незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови затримали прикордонники.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статті 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Нагадаємо, що на кордоні з Румунією та Молдовою зафіксували найбільше спроб незаконно перетнути кордон.