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За нинішніх темпів прогресу для досягнення гендерної рівності в усьому світі знадобиться 134 роки або п’ять поколінь.

Про це йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму (WEF) про глобальні гендерні розриви за 2024 рік.

Зокрема повідомляється, що у 146 країнах, які взяли участь в дослідженні, глобальний гендерний розрив становить 68,5%.

Із 2023 року у 101 країні, яка бере постійну участь в аналізі, прогрес склав усього 0,1%.

«За нинішніх темпів прогресу, знадобиться 134 роки, щоб досягти повного паритету. Це відбудеться в 2158 році — тобто приблизно через п’ять поколінь», — зазначили у Всесвітньому економічному форумі.

Зазначається, що європейські країни посідають сім місць у першій десятці.

«Ісландія посіла перше місце в рейтингу в 15-й раз і є єдиною країною, яка скоротила гендерний розрив більш ніж на 90%, а саме, на 93,5%. Незважаючи на те, що Ісландія займає перше місце в усіх випусках рейтингу, крім трьох, вона досягла значного прогресу, щоб утриматися на першому місці — (зменшивши гендерний розрив, — прим.) з 78,1% у 2006 році до 93,5% торік», — додали у WEF.

Загалом країни Північної Європи посідають чотири позиції у першій п’ятірці: Фінляндія посіла друге місце (87,5%), Норвегія — третє (87,5%) і Швеція на п’ятому місці з 81,6% гендерного розриву. Німеччина (сьоме місце), Ірландія (дев'яте місце) та Іспанія (десяте місце) становлять інші європейські країни в топ-10.

Україна у глобальному списку посіла 68 сходинку.

Становище між жінками та чоловіками оцінювали в чотирьох категоріях, що в успішності за ліквідацією нерівності виглядають так:

здоров’я та виживання — нерівність скорочена на 96%;

освіта — 94,9%;

економічна залученість та можливості — 60,5%;

політичні права та можливості — 22,5%.

За оцінками індексу, від гендерної рівності в освіті людство відділяє ще 20 років, для ліквідації розриву в економічних можливостях — 152 роки, а в політичній сфері — 169 років.

Нагадаємо, Україна прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності.