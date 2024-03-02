Жителька Миколаєва поскаржилась на стан тротуару по вулиці Кузнецька, де більше року утворилась яма, яку засипають сміттям.
Про це Людмила Горячева написала у Facebook-групі Contact center при Миколаївській міськраді.
Провал достатньо глубокий і його навіть нічим не огородили. Поруч утворилась ще одна яма, яку самі жителі закривають підручними способами.
— За адресою вулиця Кузнецька 116, на тротуарі — провал (яма) досить глибока, нічим не закрита, не огорожена. Поруч, скоріш за все, також провал. Але закритий підручними засобами. Тому тротуар у цьому місці значно звужується. Можна не помітити провал, травмуватись. Будь ласка, допоможіть виправити ситуацію — засипати небезпечне місце, — написала жінка.
У коментарі житель міста додав, що намагається вирішити проблему провалу вже більше року, проте на його звернення не реагують.
Нагадаємо, жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.
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Жителька Миколаєва поскаржилась на стан тротуару по вулиці Кузнецька, де більше року утворилась яма, яку засипають сміттям.
Про це Людмила Горячева написала у Facebook-групі Contact center при Миколаївській міськраді.
Провал достатньо глубокий і його навіть нічим не огородили. Поруч утворилась ще одна яма, яку самі жителі закривають підручними способами.
— За адресою вулиця Кузнецька 116, на тротуарі — провал (яма) досить глибока, нічим не закрита, не огорожена. Поруч, скоріш за все, також провал. Але закритий підручними засобами. Тому тротуар у цьому місці значно звужується. Можна не помітити провал, травмуватись. Будь ласка, допоможіть виправити ситуацію — засипати небезпечне місце, — написала жінка.
У коментарі житель міста додав, що намагається вирішити проблему провалу вже більше року, проте на його звернення не реагують.
Нагадаємо, жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.