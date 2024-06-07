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Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в озвученому висновку Єврокомісії йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

Наразі Україна очікує наступний крок від партнерів — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.

«Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора», — написав Денис Шмигаль.

Вступ України до ЄС

Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Раніше, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

В свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща намагатиметься допомогти Україні в усіх аспектах процесу вступу до ЄС.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні цього року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

Під час спільної пресконференції у Варшаві 15 квітня прем’єр-міністри Польщі і Данії Дональд Туск і Метте Фредеріксен заявили, що головування Польщі, а після неї Данії у першому і другому півріччі наступного року має сприяти прискоренню євроінтеграційних процесів України.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала всі умови для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.