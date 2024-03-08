Южноукраїнця судитимуть за звинуваченням у вбивстві. Фото: поліція Миколаївщини

Мешканця Южноукраїнська Миколаївської області судитимуть за обвинуваченням в умисному вбивстві.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, 43-річний обвинувачений в жовтні 2023 року випивав зі своїм 50-річним товаришем в одному з парків міста. У них виник конфлікт, в ході якого обвинувачений наніс товаришу 24 ножові поранення, від яких той помер на місці.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

За вчинення злочину йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, мешканця Миколаївського району підозрюють у вбивстві власного сина. Пʼяний чоловік під час сварки схопив ніж та завдав численних ударів, внаслідок чого син помер.