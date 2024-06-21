З Харкова до Іспанії евакуювали двох китів-білух, Фото: oceanografic_vl/ Instagram

Внаслідок посилення російських обстрілів з харківського дельфінарію «Немо» евакуювали двох китів-білух до океанаріума Валенсії в Іспанії.

Про це пише New York Times.

Зазначається, що два кити — 14-річний Пломбір та 15-річна Міранда — жили у Харківському міському дельфінарії «Немо».

Рішення про евакуацію тварин ухвалили через масовані російські обстріли, які зазнає місто протягом останніх місяців. Зокрема, нещодавно один зі снарядів впав поряд із дельфінарієм, зазначає Bild.

Окрім того, руйнування енергетичної інфраструктури в Харкові ускладнювало підтримання холодної температури води в акваріумі — природного середовища існування білух, адже дельфінарій був вимушений живитися від генератора.

Як зазначає видання, раціон китів був скорочений вдвічі через нестачу свіжої риби, яка необхідна парі щодня. Українські доглядачі навіть думали використовувати викинуту рибу з ресторанів і ринків для годування ссавців.

Тоді харківський дельфінарій вирішив перемістити Пломбіра та Міранду до Валенсії. Білухи провели в дорозі понад 36 годин та подолали більше ніж 3 тисячі кілометрів. До їхньої евакуації долучилися фахівці з Океанографічного парку Валенсії, океанаріуму Джорджії в Атланті та парку SeaWorld в Орландо.

Зрештою пара прибула до океанаріума після «виснажливої подорожі», повідомили в океанаріумі Валенсії. Нині за їхнім станом уважно стежать спеціалісти. Після періоду адаптації вони становитимуть компанію двом місцевим китам Юльці та Кілу.

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