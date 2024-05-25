Паспорт громадянина Росії, ілюстративне фото: Shutterstock

У суботу, 25 травня, з Литви депортували громадянина РФ Володимира Водо, оскільки він становить загрозу державній безпеці, а його погляди «нелояльні до Литви».

Про це повідомляє LRT.

У Департаменті держбезпеки Литви заявили, що Водо поширює пропагандистську інформацію в соціальних мережах відповідно до інформаційної політики Росії, на підставі цього посвідку на його проживання в країні було анульовано.

Володимир Водо оскаржив рішення, вказавши, що доглядає хвору матір, має тісні зв’язки з Литвою, володіє литовською мовою та повністю розірвав усі зв’язки з країною походження.

Напередодні депортації Водо затримали у Вільнюсі, ніч він провів у Центрі реєстрації іноземців у Пабраді.

«Сьогодні його доставили до кордону з Росією на прикордонний пункт Кібартай. Після завершення всіх формальностей відправили до Росії. Жодних інцидентів, проблем чи незапланованих подій при реалізації цього рішення не було», — повідомив представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс.

Володимир Водо проживав у Литві з 1989 року, першу постійну посвідку на проживання у Литві отримав у 1993-му році.

Зазначається, що вищий адміністративний суд Литви ухвалив остаточне рішення про депортацію Володимира Водо 15 травня.

Нагадаємо, Литва може відмовити в наданні посвідки на проживання чоловікам з України, якщо Україна доведе, що вони відхиляються від військової служби.