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На контрольовану Україні територію вдалося повернути ще дев’ять дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці.

«Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині – 8 місяців, найстаршій – 17 років», – додав голова ОВА.

Олександр Прокудін повідомив, що з початку 2024 року вдалося повернути на контрольовану територію України 139 дітей з Херсонської області.

Нагадаємо, що Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.

Раніше повідомлялось, що з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.

До того ж, до України з тимчасово окупованих територій повернули ще 10 дітей. До цього діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ — у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.