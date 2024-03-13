В Україну з окупованої території вдалося повернути ще 5 дітей. Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію області ще п'ятьох дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися»,— йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед тих, кого вдалося повернути, й 17-річний юнак. Хлопець не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади.

За слова Олександра Прокудіна, наразі діти в безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу – усе, аби повернутися до звичного життя.

Загалом від початку 2024-го на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.