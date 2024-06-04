Російська армія за два роки повномасштабної війни зруйнували чи пошкодили в Україні 210 тисяч будівель. Половина з них на Донбасі.
Про це йдеться в аналізі The New York Times.
Зазначається, що аналіз проводився спільно з двома провідними вченими в галузі дистанційного зондування Корі Шером із Центру аспірантури Міського університету Нью-Йорка та Джеймоном Ван Ден Хуком з Університету штату Орегон. Крім того, використовувалися дані радіолокаційних супутників, які можуть виявляти навіть невеликі зміни у забудові.
За даними дослідження, що близько 900 пошкоджених або зруйнованих будівель — це об'єкти, захищені Женевськими конвенціями: 106 лікарень (у тому числі 18 у Маріуполі — найбільш постраждалому місті), 109 церков (34 у Маріуполі), 708 шкіл, університетів та коледжів (237 у Маріуполі).
Однак це консервативні оцінки, реальні руйнування набагато гірші.
Найбільш постраждалими містами, окрім Маріуполя, журналісти назвали Харків, Рубіжне, Мар'їнку та Ірпінь.
Нагадаємо, що Миколаївська область опинилася у списку регіонів, де через війну Росії проти України постраждала найбільша кількість об’єктів культурної інфраструктури.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російська армія за два роки повномасштабної війни зруйнували чи пошкодили в Україні 210 тисяч будівель. Половина з них на Донбасі.
Про це йдеться в аналізі The New York Times.
Зазначається, що аналіз проводився спільно з двома провідними вченими в галузі дистанційного зондування Корі Шером із Центру аспірантури Міського університету Нью-Йорка та Джеймоном Ван Ден Хуком з Університету штату Орегон. Крім того, використовувалися дані радіолокаційних супутників, які можуть виявляти навіть невеликі зміни у забудові.
За даними дослідження, що близько 900 пошкоджених або зруйнованих будівель — це об'єкти, захищені Женевськими конвенціями: 106 лікарень (у тому числі 18 у Маріуполі — найбільш постраждалому місті), 109 церков (34 у Маріуполі), 708 шкіл, університетів та коледжів (237 у Маріуполі).
Однак це консервативні оцінки, реальні руйнування набагато гірші.
Найбільш постраждалими містами, окрім Маріуполя, журналісти назвали Харків, Рубіжне, Мар'їнку та Ірпінь.
Нагадаємо, що Миколаївська область опинилася у списку регіонів, де через війну Росії проти України постраждала найбільша кількість об’єктів культурної інфраструктури.
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