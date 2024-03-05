З початку 2024 року на території Миколаївської області фахівці ДСНС зареєстрували 265 пожеж, з них 92 — займання в екосистемах.

Про це на брифінгу розповів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Миколаївській області Сергій Жебрак, пишуть «НикВести».

За його словами, лише за вихідні 2-3 березня миколаївським рятувальникам довелося гасити 15 пожеж площею понад 20 гектарів.

— У нас на сьогоднішній день велике занепокоєння викликає стан справ саме з пожежами на відкритих територіях та природних екосистемах. А це були лише перші весняні теплі дні з температурою 9-10 градусів. У подальшому, з настанням теплої весняної погоди, прогнозується збільшення пожеж у природних екосистемах, — сказав Сергій Жебрак.

Разом з тим він наголосив, що у Миколаївській області не вистачає фахівців, які б займалися гасінням пожеж. Сьогодні пожежно-рятувальних бригад майже удвічі менше від необхідного мінімуму.

— Значну роль у гасінні пожеж поза межами населених пунктів відіграють місцеві пожежно-рятувальні підрозділи та добровільні пожежні команди, але їх кількість на сьогоднішній день в області становить 36 хотя необхідно мінімум 60, — сказав він.

Також Сергій Жебрак застеріг паліїв, що за самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність.

— Сума штрафу складає від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це від 3060 до 6120 гривень) і на посадових осіб - від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень), — резюмував він.

Нагадаємо, раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектарів зелених масивів.