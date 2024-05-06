Річка Тиса. Фото: ДПСУ

З початку повномасштабної війни на Тисі загинули 25 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон України.

Про це повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що нещодавно румунські прикордонники виявили на березі Тиси тіло потопельника, який намагався подолати річку. Прикордонники передали тіло чоловіка українським колегам.

За даними рятувальників, загиблий — чоловік середнього віку з ознаками тривалого перебування у воді.

Наразі особу потопельника встановлюють, оскільки при собі він не мав жодних документів.

Нагадаємо, що прикордонники затримали двох «плавців», які спробували незаконно перетнути кордон України та Молдови на надувному матраці.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон через річку Тиса на гумовому човні.

Також за тією ж справою прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.