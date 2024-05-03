З початку року на Миколаївщині 9 дітей потрапили до лікарні через вживання алкоголю. Фото: Гал-інфо

З початку року інспектори ювенальної превенції поліції Миколаївської області зафіксували 17 випадків вживання неповнолітніми алкогольних напоїв, з яких 9 дітей були доставлені до медичних закладів.

Після надання кваліфікованої допомоги їхньому життю загрози не було, повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Крім того, у 2024 році за доведення дітей до стану сп'яніння правоохоронці притягнули до відповідальності 53 людини.

Також поліцейські склали адміністративні протоколи відносно 46 людей, які продавали неповнолітнім алкогольну та тютюнову продукцію. Нині матеріали поліцейські скерували на розгляд відповідних органів.

Нагадаємо, кілька років тому 19-річного мешканця Южноукраїнська засудили до 8 років позбавлення волі за те, що він продавав сурогатній алкоголь, яким отруїлось троє людей.

У суді доведено, що наприкінці 2021 року хлопець без дозвільних документів придбав в інтернеті у невстановленого виробника спиртовий концентрат (метанольний розчин).

Зазначається, що продукцію він продавав мешканцям Южноукраїнська у період дії заборони на продаж алкогольних напоїв через військовий стан. Після цього випадку в регіоні запровадили послаблення, пов'язане із цим обмеженням.

Нагадаємо, що в червні Вознесенська окружна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 19-річного мешканця Южноукраїнська.