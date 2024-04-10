Дитяча іграшка на фоні руїн. Фото з відкритих джерел

Впродовж березня 2024 року через російські атаки в Україні загинули 604 людей, з яких 57 — це діти. Це на 20% більше, ніж у лютому.

Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Зазначається, що причинами зростання кількості загиблих цивільних переважно є атаки російських військових із застосуванням ракет і боєприпасів, а також збільшення кількості повітряних бомбардувань поблизу лінії зіткнення.

Крім цього, за березень загинули або зазнали поранень 57 дітей, що удвічі більше, ніж у лютому. Як зазначають у звіті місії, це є наслідком збільшення використання росіянами керованих і некерованих авіабомб.

Так, від мін та вибухових предметів постраждали 28 людей, із них 7 — це фермери, для яких зріс ризик через початок сільськогосподарського сезону, відзначають у звіті.

Загалом, найбільше жертв серед цивільного населення (93,5%), руйнувань освітніх і медичних закладів (98%) та критичної інфраструктури (95%) зафіксували на вільній території України, підсумували у звіті.

Нагадаємо, що майже 5 тисяч дітей, що проживають на Миколаївщині, отримали статус постраждалих внаслідок війни.