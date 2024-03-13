Станом на 13 березня від рук російських окупантів загинуло 535 українських дитини, ще 1254 отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
«Більше ніж 1789 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 13 березня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 535 дітей загинули та понад 1254 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — зазначається у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 524 дитини, Харківській - 338, Херсонській - 149, Київській - 130, Дніпропетровській - 122, Миколаївській - 101, Запорізькій - 100, Чернігівській - 72, Луганській - 67.
У прокуратурі зазначили, що впродовж доби 12 березня внаслідок ракетного обстрілу загарбниками Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 10 дітей віком від 2 місяців до 17 років.
Минулої доби внаслідок російського авіаудару авіабомбою типу «КАБ» по Великій Писарівці Сумської області травмовано і 7-річного хлопчика та 8-річну дівчинку.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 березня, російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.
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Станом на 13 березня від рук російських окупантів загинуло 535 українських дитини, ще 1254 отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
«Більше ніж 1789 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 13 березня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 535 дітей загинули та понад 1254 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — зазначається у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 524 дитини, Харківській - 338, Херсонській - 149, Київській - 130, Дніпропетровській - 122, Миколаївській - 101, Запорізькій - 100, Чернігівській - 72, Луганській - 67.
У прокуратурі зазначили, що впродовж доби 12 березня внаслідок ракетного обстрілу загарбниками Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 10 дітей віком від 2 місяців до 17 років.
Минулої доби внаслідок російського авіаудару авіабомбою типу «КАБ» по Великій Писарівці Сумської області травмовано і 7-річного хлопчика та 8-річну дівчинку.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 березня, російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.