Росіяни вже поранили в Україні 1345 дітей, фото з відкритих джерел

Станом на 20 травня від рук російських окупантів загинули 546 українських дітей, ще 1345 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

«Більше ніж 1891 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули та понад 1345 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — зазначається у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 531, Харківській – 373, Херсонській – 151, Дніпропетровській – 139, Київській – 130, Запорізькій – 108, Миколаївській – 105.

Нагадаємо, 14 травня внаслідок обстрілу армією РФ місто Харків постраждали дві дівчинки 8 і 12 років та два хлопчики 12 і 14 років.

Нещодавно, внаслідок російського авіаудару авіабомбою типу «КАБ» по Великій Писарівці Сумської області травмовано і 7-річного хлопчика та 8-річну дівчинку.