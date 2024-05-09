За час війни в Україні поранені 1330 дитини, фото з відкритих джерел

Станом на 9 травня від рук російських окупантів загинули 546 українських дітей, ще 1330 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

«Більше ніж 1876 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 9 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули та понад 1330 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — зазначається у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 530, Харківській — 365, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 137, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 104.

У прокуратурі зазначили, що впродовж доби 12 березня внаслідок ракетного обстрілу загарбниками Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 10 дітей віком від 2 місяців до 17 років.

Минулої доби внаслідок російського авіаудару авіабомбою типу «КАБ» по Великій Писарівці Сумської області травмовано і 7-річного хлопчика та 8-річну дівчинку.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 березня, російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.