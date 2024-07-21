Повернення цивільних, архівне фото: Микола Кулеба

За час повномасштабного вторгнення РФ обласні військові адміністрації разом із евакуаційними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і Національної поліції евакуювали понад 2,8 мільйони цивільних із небезпечних районів.

Про це в інтервʼю Interfax повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

«Наш евакуаційний підрозділ «Фенікс» працює на Донеччині у співпраці з поліцейським підрозділом «Білі янголи» та обласними військовими адміністраціями. За даними обласних військових адміністрацій загалом по всій Україні від початку повномасштабної війни було евакуйовано з небезпечних територій, зокрема й нашими підрозділами, понад 2,8 мільйони цивільних», – розповів Андрій Даник.

За його словами, серед евакуйованих – понад 670 тисяч дітей і понад 102 тисяч осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.