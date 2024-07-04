Вогнеборець гасить пожежу на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У Миколаївській області вчора, 3 липня, рятувальники загасили 27 пожеж на відкритих територіях. Пожежі охопили стерні, пожнивні залишки, пшеницю.

Про це повідомили у Головному управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що минулої доби стерня, пожнивні залишки, пшениця на корені горіли у Казанківській та Снігурівській територіальних громадах.

Зокрема, в Березнегуватській територіальній громаді сталася пожежа пшениці та сухої трави, яка охопила площу 22 гектари.

Також ще один випадок зафіксовано у Березанській територіальній громаді, де під час збирання збіжжя спочатку зайнявся комбайн, а потім і самі зернові на площі 3 гектари.

Окрім того, у Воскресенській громаді Миколаївського району палав ячмінь на площі 4,7 гектара. Вогонь пройшов відстань понад 34 гектари, врятовано понад 260 гектари врожаю.

Від ДСНС залучались 28 вогнеборців, 7 пожежних автомобілів, відділення місцевої пожежної охорони «Первомайське», «Миколаївка», «Воскресенське», допоміжна техніка від фермерів.

Нагадаємо, зранку 3 липня під час збору врожаю у селі Ташине Миколаївського району загорівся бункер комбайна й вогонь миттєво перекинувся на поле з пшеницею.

Раніше повідомлялось, що у середу, 3 липня, в селі Привільне Баштанського району Миколаївщини загорівся сухостій. Вогонь перекинувся на будинки.