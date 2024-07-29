Минулої доби 27 липня у Миколаївській області рятувальники загасили 33 пожежі на відкритих територіях, зокрема горіла суха трава, чагарники та сміття. Загальна площа вогневих ділянок перевищила 90 гектарів.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Пожежі були зафіксовані в усіх районах області, зокрема в Баштанському (Баштанська, Володимирівська, Новобузька, Казанківська, Березнегуватська, Софіївська, Горохівська, Новосевастопільська громади), Вознесенському (Братська, Веселинівська громади), Миколаївському (Сухоєланецька, Ольшанська, Куцурубська, Новоодеська, Березанська, Нечаянська громади) та Первомайському (Первомайська, Синьобрюхідська, Врадіївська, Мигіївська громади) областіх, а також в Миколаєві.
Зазначається, що в мікрорайоні Велика Корениха міста Миколаєва пожежа з балки швидко перекинулась на житловий сектор. Вогонь знищив три господарчі споруди, літню кухню та гараж. Завдяки зусиллям рятувальників вдалося врятувати два житлові будинки. Загальна площа пожежі становила 4 гектари.
Ще одна велика пожежа вирувала за містом на Херсонському шосе. Через зміну та посилення вітру вогонь поширився у напрямку вулиці Троїцької, загрожуючи перекинутися на дві автозаправні станції. Пожежу гасили рятувальники з Інгульського, Центрального та Заводського районів Миколаєва, а також бійці з Воскресенської громади Миколаївського району.
Також внаслідок займання сухостою на площі 1,5 гектари сталося займання житлового будинку на площі 48 квадратних метрів, що не експлуатується, у Куцурубській громаді.
Від ДСНС працювали 175 вогнеборців, 45 одиниць техніки, місцеві пожежні охорони «Синюхін Брід», «Миколаївка», «Горохівське», «Бузьке».
Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 липня, на Миколаївщині 9 разів горіла суха трава, сміття та чагарники.
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Минулої доби 27 липня у Миколаївській області рятувальники загасили 33 пожежі на відкритих територіях, зокрема горіла суха трава, чагарники та сміття. Загальна площа вогневих ділянок перевищила 90 гектарів.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Пожежі були зафіксовані в усіх районах області, зокрема в Баштанському (Баштанська, Володимирівська, Новобузька, Казанківська, Березнегуватська, Софіївська, Горохівська, Новосевастопільська громади), Вознесенському (Братська, Веселинівська громади), Миколаївському (Сухоєланецька, Ольшанська, Куцурубська, Новоодеська, Березанська, Нечаянська громади) та Первомайському (Первомайська, Синьобрюхідська, Врадіївська, Мигіївська громади) областіх, а також в Миколаєві.
Зазначається, що в мікрорайоні Велика Корениха міста Миколаєва пожежа з балки швидко перекинулась на житловий сектор. Вогонь знищив три господарчі споруди, літню кухню та гараж. Завдяки зусиллям рятувальників вдалося врятувати два житлові будинки. Загальна площа пожежі становила 4 гектари.
Ще одна велика пожежа вирувала за містом на Херсонському шосе. Через зміну та посилення вітру вогонь поширився у напрямку вулиці Троїцької, загрожуючи перекинутися на дві автозаправні станції. Пожежу гасили рятувальники з Інгульського, Центрального та Заводського районів Миколаєва, а також бійці з Воскресенської громади Миколаївського району.
Також внаслідок займання сухостою на площі 1,5 гектари сталося займання житлового будинку на площі 48 квадратних метрів, що не експлуатується, у Куцурубській громаді.
Від ДСНС працювали 175 вогнеборців, 45 одиниць техніки, місцеві пожежні охорони «Синюхін Брід», «Миколаївка», «Горохівське», «Бузьке».
Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 липня, на Миколаївщині 9 разів горіла суха трава, сміття та чагарники.