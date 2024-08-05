Протягом доби 4 та в ніч на 5 серпня, сталося 13 пожеж, 12 з яких — загоряння на відкритих територіях, загальною площею майже 9 гектарів.
Ще один епізод — це пожежа автомобіля ГАЗ 3110 на приватній території у селі Висунськ Баштанського району, повідомили у Головному управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Вогнеборці вдалося вберегти від пожежі сім житлових будинків та сім господарчих споруд.
Від ДСНС до гасіння залучались понад 50 рятувальників, 13 спецавтомобілів. Допомагали у гасіння місцеві пожежні команди «Миколаївка», «Пересадівка» та «Галицинове».
Раніше, впродовж 3 серпня та в ніч на 4 серпня миколаївські рятувальники загасили 25 пожеж у регіоні. Переважно горіла суха трава — 20 випадків, тричі виникали пожежі в житловому секторі, по одному випадку — на об'єкті та на транспорті.
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Протягом доби 4 та в ніч на 5 серпня, сталося 13 пожеж, 12 з яких — загоряння на відкритих територіях, загальною площею майже 9 гектарів.
Ще один епізод — це пожежа автомобіля ГАЗ 3110 на приватній території у селі Висунськ Баштанського району, повідомили у Головному управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Вогнеборці вдалося вберегти від пожежі сім житлових будинків та сім господарчих споруд.
Від ДСНС до гасіння залучались понад 50 рятувальників, 13 спецавтомобілів. Допомагали у гасіння місцеві пожежні команди «Миколаївка», «Пересадівка» та «Галицинове».
Раніше, впродовж 3 серпня та в ніч на 4 серпня миколаївські рятувальники загасили 25 пожеж у регіоні. Переважно горіла суха трава — 20 випадків, тричі виникали пожежі в житловому секторі, по одному випадку — на об'єкті та на транспорті.