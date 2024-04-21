За добу ворог тричі обстріляв Миколаївщину, архівне фото: НикВести

Впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що 20 квітня, о 10:20 ворог завдав удару БпЛА типу «Ланцет» по відкритій території Радсадівської громади.

Також учора, 20 квітня, об 11:00 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селі Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Крім того, вдень, 20 квітня, о 14:15 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.