Впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що 20 квітня, о 10:20 ворог завдав удару БпЛА типу «Ланцет» по відкритій території Радсадівської громади.
Також учора, 20 квітня, об 11:00 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селі Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
Крім того, вдень, 20 квітня, о 14:15 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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Впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що 20 квітня, о 10:20 ворог завдав удару БпЛА типу «Ланцет» по відкритій території Радсадівської громади.
Також учора, 20 квітня, об 11:00 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селі Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
Крім того, вдень, 20 квітня, о 14:15 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.