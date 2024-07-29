На Миколаївщині народилося 83 дитини, фото з відкритих джерел

В період з 22 по 28 липня в медичних закладах Миколаївської області народилось 83 дитини.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 39 дівчаток та 44 хлопчики.

«З найменшою вагою 1020 грамів народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради», — йдеться у повідомленні.

За даними Миколаївської міської ради, у Миколаєві за тиждень народилися 54 малюки. Серед них 21 хлопчик та 33 дівчинки. З них дві двійні.

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.