За минулий тиждень у Миколаївській області народилось 68 дітей, фото з відкритих джерел

В період з 11 по 17 березня в медичних закладах Миколаївської області народилось 68 дитини.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 29 дівчаток та 39 хлопчиків.

«З найменшою вагою 810 г народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради», — йдеться у повідомленні.

За даними Миколаївської міської ради, у Миколаєві за тиждень народилися 30 немовлят. Серед них 16 хлопчиків та 14 дівчат.

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.