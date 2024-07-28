У Миколаївській області 27 липня рятувальники гасили пожежі на площі 20 га / Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби 27 липня у Миколаївській області рятувальники загасили 16 пожеж на відкритих територіях, зокрема горіла суха трава, чагарники та сміття. Загальна площа вогневих ділянок перевищила 20 гектарів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Пожежі були зафіксовані в усіх районах області, зокрема в Казанківській, Куцурубській, Веснянській, Первомайській, Братській, Галицинівській, Новоодеській, Олександрівській, Костянтинівській, Нечаянській територіальних громадах, а також в Миколаєві.

— Традиційно такі наслідки є результатом необережного поводження з вогнем або навмисного підпалу. Зокрема, в кількох випадках вогонь перекинувся на господарчі споруди приватних домоволодінь. У селі Петрівка Веснянської, селі Трикрати Олександрівської та в Миколаєві знищено господарські будівлі, була загроза розповсюдження вогню на житлові будинки. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі, запобігши значним матеріальним збиткам, – повідомили рятувальники.

В Куцурубській громаді пожежа виникла через потрапляння боєприпасів та їх уламків. Пожежу швидко загасили вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини.

У Миколаївській області 27 липня рятувальники гасили пожежі на площі 20 га / Фото: ДСНС Миколаївщини У Миколаївській області 27 липня рятувальники гасили пожежі на площі 20 га / Фото: ДСНС Миколаївщини У Миколаївській області 27 липня рятувальники гасили пожежі на площі 20 га / Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 липня, на Миколаївщині 9 разів горіла суха трава, сміття та чагарники.