Геннадій Частяков. Фото: Instagram / gennadiichastiakov

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача Збройних Сил України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідчих, досудове розслідування завершили ще 29 березня, але сторони захисту та потерпілих мали ще час, щоб ознайомитись з матеріалами справи. Тож провадження передали до суду лише тепер.

Як зазначає ДБР, військовий 6 листопада 2023 року передав загиблому «подарунок» з гранатами на честь дня народження. У ДБР кажуть, що він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що присутні в робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.

Як наслідок, під час розпакування «подарунка» вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений, що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

Правопорушнику змінили підозру: спершу його справу класифікували лише за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконний збут бойових припасів, за що загрожує до 7 років ув'язнення.

Слідчі додають, що офіцера також підозрюють у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та заподіянні тяжкого тілесного ушкодження через необережність.

Санкція статей передбачає покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, що в Київській області вибухнула граната, внаслідок чого загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — Геннадій Частяков.