Пляж Кротоне. Ілюстраційне фото

На півдні Італії на пляжі в місті Кротоне внаслідок нещасного випадку загинув 47-річний громадянин України після того, як намагався врятуватися від рою ос.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Corriere della Sera.

Інцидент стався в суботу, 27 липня, коли українець перебував на пляжі. Вважається, що він побачив неподалік рій ос, укус яких викликав у нього алергічну реакцію, і вирішив урятуватись від них, пірнувши в море.

Спершу вважалось, що причиною смерті став анафілактичний шок від укусу. Але в чоловіка не виявили слідів укусів, тому припускається, що в нього стався серцевий напад і він потонув.

За словами очевидців, врятувати українця було складно саме через масову присутність ос, які переслідували його. Комахи були настільки агресивними, що жалили всіх, хто наближався, зокрема поліцейських і карабінерів.

Попередній огляд пляжу встановив, що оси облаштувались безпосередньо у піску. У зв’язку з цим мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився закрити пляж, поки його не стане безпечно відвідувати.

Як пише Corriere della Sera, загиблий 47-річний українець працював інженером, у Кротоне він приїхав на відпочинок із родиною.

Нагадаємо, що у польському місті Каліш 41-річний громадянин України впав із четвертого поверху і загинув. У цій справі правоохоронці затримали двох людей.