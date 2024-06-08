Геннадій Мацегора

У Росії 7 червня було скоєно замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області від партії ОПЗЖ. Мер-колаборант — у критичному стані.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що зараз московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються врятувати Геннадія Мацегору, стан якого критичний.

Також в ГУР нагадали, що після звільнення Куп'янська Геннадій Мацегора втік із росіянами до Бєлгородської області.

«Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації та публічно про це оголосив», — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України запобігла замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, який готував місцевий мешканець спільно з російськими спецслужбами.