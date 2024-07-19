В УЗ підтвердили смерть пасажира нічного поїзду через спеку/ Фото: «НикВести»

У нічному експресі «Запоріжжя-Ужгород» від спеки померла людина. У вагоні, де їхав пасажирка, був без кондиціонера.

Про це повідомив керівник пасажирського спрямування Укрзалізниці Олександр Перцовський в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

«Ми просто не педалюємо кожний такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються ось такі природні смерті», — зауважив він.

В Укрзалізниці також зазначили, що подібні трагедії «не стають сухою статистикою, кожен випадок розглядається».

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці підтвердив, що у вагоні не було системи кондиціювання, оскільки вагон продавався без відповідного устаткування. Тому Перцовський звернувся до пасажирів, що, оскільки половина парку потягів не обладнана кондиціонерами взагалі, то під час купівлі квитків варто звертати увагу на маркування вагонів.

«Зараз ми чітко маркуємо ті вагони, які мають надійні системи кондиціювання, сніжинкою, щоб люди знали, – додав представник Укрзалізниці.

Нагадаємо, що «Укрзалізниці» з 1 серпня розширює послугу жіночих купе на чотири нові рейси далекого сполучення.