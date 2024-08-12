Затримання підозрюваних у отриманні хабаря. Фото: СБУ та НАБУ

У Києві правоохоронці затримали чинного заступника міністра енергетики за підозрою в одержанні хабаря. Також затримано трьох його спільників, один з них очільника енергетичної компанії з Миколаївської області.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України та Служба безпеки України.

Видання «Українська правда» вказує, що йдеться про Олександра Хейла.

За даними НАБУ, хабар чиновник отримав за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Правоохоронці вказують що навесні цього року представники гірничо-видобувної галузі, а саме Львівсько-Волинського вугільного басейну, звернулися до заступника Міністра енергетики, щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах.

Заступника міністра енергетики пообіцяв передати у користування обладнання із шахт прифронтового району Донеччини, однак вимагав за це гроші.

«Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту — Покровському», — додали правоохоронці.

Також в СБУ повідомили, що до незаконної діяльності заступника міністра енергетики залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника гірничого комбінату, з якого мали розпочати евакуацію устаткування.

Кошти мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тисяч доларів на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу хабаря одному з пособників його викрили «на гарячому».

Всіх чотирьох підозрюваних затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 КК України.

Затримання підозрюваних у отриманні хабаря. Фото: СБУ та НАБУ Затримання підозрюваних у отриманні хабаря. Фото: СБУ та НАБУ Затримання підозрюваних у отриманні хабаря. Фото: СБУ та НАБУ

Раніше 1 серпня на Миколаївщині Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало керівника Укртрансбезпеки за хабарі від перевізників.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, якого підозрюють у вимаганні з підлеглих хабарів за вихідний на суші.