В Одесі затримали підозрюваного у коригуванні ворожих ударів. Фото: СБУ

В Одесі затримали підозрюваного у коригуванні ворожих ударів по місту та пошкодженні майна «Укрзалізниці».

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, підозрюваний відслідковував локації Сил оборони і наводив по них ракетно-дронові атаки РФ.

«Серед пріоритетних цілей ворога були позиції ППО, які захищають повітряний простір міста», — додали в СБУ.

Також, як вказують в СБУ, затриманий нищив релейні шафи «Укрзалізниці». Насамперед мова йде про підпали семафорів на важливих ділянках залізничного сполучення.

«За наявними даними, фігурант готувався до вчинення нових диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури. Як встановило розслідування, затриманим виявився 39-річний місцевий житель, який входив до агентурного апарату ФСБ і протягом тривалого часу перебував у РФ, де проживає його батько», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловіку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частиною 2 статті 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

частиною 1 статті 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Нагадаємо, що 22 липня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці серії підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» в Києві. Йому загрожує довічне ув’язнення.